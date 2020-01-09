Церемония вручения «Оскаров» в этом году снова пройдет без ведущего

Об этом говорится в кратком сообщении, размещенном в «Твиттере» Американской академии киноискусств. Развернутого объяснения на этот счет на сайте академии пока не размещено. В прошлом году одно из главных мероприятий в киномире также прошло без ведущего — впервые за 30 лет. Предстоящая 92-я церемония вручения премии «Оскар» пройдет 9 февраля в Лос-Анджелесе. Номинанты будут оглашены 13 января.
2020-01-09T07:33:00+03:00
2020-01-09T07:35:20+03:00
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07:33, 09 января 2020
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