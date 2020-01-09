Дональд Трамп ввел новые санкции против Ирана

Это стало ответом на обстрел иранскими военными американской базы в Ираке. В обращении к нации Трамп сказал, что эти жесткие ограничения будут действовать до тех пор, пока Иран не изменит свое поведение, не уточнив, какие именно санкции будут введены. При этом, по мнению Трампа, «Иран сдал назад, что это хорошо для всех заинтересованных сторон».

Полномочия Трампа на применение силы против Ирана могут быт ограничены. Палата представителей США сегодня проведет голосование по соответствующей резолюции. Как заявила Спикер нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси, долг американских законодателей — обеспечить безопасность соотечественников по всему миру.

Ситуацию на Ближнем Востоке можно назвать эскалацией напряженности, но обстановка не является чем-то неожиданным. Об этом в эфире «Эха» сказала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Официальный представитель Ирана должен был присутствовать на заседании Совбеза, и отказ в визе ничем не оправдан, отметила Мария Захарова. Она добавила, что Россия регулярно ставит вопрос о невыдаче виз официальным представителям различных стран перед международными организациями.