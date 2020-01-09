Сегодня в Лозанне откроются Юношеские олимпийские игры

Это уже третьи игры для молодых спортсменов, которые проходят под патронажем Международного Олимпийского комитета. На этот раз привязка к Швейцарии довольно формальна. Соревнования пройдут и в соседней Франции, в частности старты бобслеистов и саночников, которые примет Санкт-Мориц, причем это единственная естественная трасса, без холодильной установки. Эту трассу каждый год строят заново. Конькобежцы сейчас на естественном льду не соревнуются. На зимних играх ареной станет местное озеро. Это уникальный случай. Ожидаются эксперименты и с программой. В некоторых видах спорта на старт выйдут многонациональные команды. Строгости ВАДА и МОК юношеской олимпиады не касаются. Наши спортсмены выехали в Швейцарию под своим флагом, однако перед отлетом их проинструктировали по поводу соблюдения антидопинговых правил.

Третьи Юношесткие олимпийские Игры в Швейцарии продлятся до 22 января.