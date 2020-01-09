Во Франции сегодня ожидается общенациональная забастовка работников гражданской авиации

Она пройдет в рамках общей кампании протеста со стороны профсоюзов против пенсионной реформы.

На очередную волну забастовки намерены выйти представители всех специальностей, связанных с гражданской авиацией. Аналогичная акция уже была ими проведена в середине декабря: тогда крупнейший французский авиаперевозчик Air France отменил 25% внутренних рейсов. А авиационные власти Пятой Республики попросили сократить на 20% программы полетов в несколько аэропортов страны. Масштабы нынешней забастовки предсказать пока что трудно. Air France, в частности, сообщает, что планирует полностью выполнить все запланированные на сегодня дальние рейсы. Однако там предупредили о возможных сокращениях полетов внутри Франции. В общенациональной забастовке транспортников участвуют не только работники гражданской авиации, но и также сотрудники общественного транспорта. Акция продолжается больше месяца и уже стала самой продолжительной за последние 50 лет. Ее участники недовольны тем, что, согласно предлагаемой властями пенсионной реформе они могут лишиться ряда привилегий. Кроме того, возмущение профсоюзов вызвало предложение повысить до 64 лет возраст, с которого пенсия выплачивается в полном объеме.

Парламент Франции, как ожидается, начнет рассмотрение резонансного проекта пенсионной реформы в середине февраля.