Telegram сегодня должен предоставить американскому суду дополнительные данные по делу о запуске криптовалюты Gram

Ранее финансовый регулятор США предъявил ряд претензий, из-за которых продажу токенов пришлось отложить.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США потребовала предоставить данные о том, как были потрачены 1,7 миллиарда долларов, полученные от инвесторов на запуск блокчейн-платформы TON и криптовалюты Gram. Telegram, в свою очередь, раскрыл информацию лишь о получении средств. Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка встал на сторону Telegram, но при этом обязал компанию сегодня предоставить подтверждение тому, что банковские записи подпадают под иностранные законы о защите данных.

Тяжба вокруг токенов Gram продолжается уже несколько месяцев: в октябре финансовый регулятор добился временного запрета на продажу Gram. По мнению комиссии, компания должна была зарегистрировать продажу криптовалюты как сделку с ценными бумагами, но Telegram не раскрыла информацию о финансовом состоянии, бизнесе и рисках.

Из-за проблем с американскими властями запуск Gram был перенесен на апрель этого года. Большинство инвесторов согласились на отсрочку.