Президент США анонсировал серьезные санкции в отношении Ирана

Ограничения будут действовать до тех пор, пока Тегеран не изменит свою политику. Об этом во время обращения к нации сказал сам Дональд Трамп. Трамп также подчеркнул, что, находясь на посту президента США, не позволит Ирану обладать ядерным оружием.

Тегеран не хочет войны с США, но будет противостоять любой агрессии. Об этом ТАСС заявил посол Ирана в России Казем Джалали. Он назвал убийство иранского генерала Сулеймани трусливой вооруженной атакой американцев. По его словам, Иран в ответ предпринял пропорциональные действия В ночь на среду Иран нанес ракетные удары по двум американским базам в Ираке. Атака последовала после гибели в Ираке в результате обстрела США иранского генерала Касема Сулеймани.



Иран просит союзные с ним группировки не атаковать объекты и военнослужащих США. Об этом в эфире Си-би-эс рассказал вице-президент США Майкл Пенс со ссылкой на «воодушевляющие», как он выразился, разведданные. Постпред исламской республики при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил ТАСС, что в Тегеране считают свой ответ на гибель генерала Сулеймани достаточным и новые военные действия предпринимать не намереваются.