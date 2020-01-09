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06:32, 09 января 2020

Общемировой уровень расходов на оборону в 2019 году превысил 1,8 трлн долларов

Об этом сообщается в отчете информационно-аналитического агентства Jane's, на который ссылается ТАСС. По мнению экспертов агентства, такой результат во многом вызван ростом оборонных расходов стран Европы. По расчетам Jane's, на протяжении следующих десяти лет ежегодный рост общемировых оборонных расходов составит 1,5-2%".



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