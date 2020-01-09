Сегодня женским спринтом открывается 4 этап Кубка Мира по биатлону

Предыдущий этап во французском Анси был для российской команды провальным. Явные проблемы с физической формой не позволили даже лидерам показать сносные результаты. Тренерский штаб после внес изменения в состав команды. Решения вызвали полемику в весьма резких тонах и его пришлось скорректировать. Дмитрий Малышко и Тамара Воронина не выполнили норматив и были заменены. Под некоторым давлением тренерский штаб решил дать возможность дебютировать на Кубке Мира юниору Карим Халили. Женская команда потеряла лидера. Екатерина Юрлова-Перхт заболела и ее заменит Екатерина Поршнева. Кроме того, в состав вернулась Ирина Старых. На старт сегодня также выйдут Светлана Миронова, Лариса Куклина и Кристина Резцова.

Женская спринтерская гонка на этапе Кубка Мира в Оберхофе начнется в 16.30. трансляция на телеканале Матч ТВ.