На Украине объявлен день траура по жертвам катастрофы украинского лайнера в Иране

Соответствующий Указ подписал президент Украины Владимир Зеленский. На всей территории страны будут приспущены государственные флаги. Отменяются развлекательно-концертные мероприятия, в программы теле— и радиопередач вносятся соответствующие изменения. В результате авиакатастрофы погибли 176 человек, в том числе граждане Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.