Басманный суд Москвы сегодня рассмотрит вопрос о продлении домашнего ареста предпринимателю Майклу Калви

Основателю инвестиционного фонда Baring Vostok могут оставить прежнюю меру пресечения до середины февраля. По крайней мере, с таким ходатайством выступил Следственный комитет. К этому сроку пройдет год с момента задержания Калви. Первоначально он был помещен под стражу, затем меру пресечения смягчили. Американского бизнесмена обвинили в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». Согласно первоначальной версии следствия, Калви организовал схему, по которой долг на эту сумму был зачтен уступкой акций «Первого коллекторского бюро». При этом, считали в СК, реальная стоимость акций составляла лишь 600 тысяч рублей. Защита же настаивала, что уголовное дело является инструментом корпоративной борьбы за контроль над «Восточным». В ведомстве уже отчитались о скором завершении расследования уголовного дела. Вместе с тем источники ряда информагентств говорили, что Калви могут предъявить окончательное обвинение в новой редакции, которое будет содержать статью не о мошенничестве, а о растрате 2,5 млрд рублей. Официально в СК это не подтвердили и не опровергли.

Сам Майкл Калви свою вину отрицает.