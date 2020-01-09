Дональд Трамп объявил о новых санкциях против Ирана

Накануне президент США выступил с обращением к нации в связи с атаками Ирана на американские военные базы в Ираке. Трамп подчеркнул, что в результате атак никто не пострадал и что ущерб, нанесенный базам, был минимален.

Несмотря на свою военную мощь, США не хотят прибегать к использованию самого серьезного оружия. Об этом во время обращения к нации заявил глава Белого дома Дональд Трамп. По словам президента США, «Иран, похоже, решил отступить, и это хорошо для всего мира». Говоря о новых ограничениях против Ирана, Трамп не уточнил, какими они будут.

Иран в полной мере отомстил за убийство генерала Сулеймани. Страна не будет начинать новых военных действий в случае отсутствия агрессии со стороны США. Об этом ТАСС заявил постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи. Комментируя последнее выступление Дональда Трампа, иранский постпред сказал, что все действия Тегерана были пропорциональны убийству Сулеймани.

В нынешней ситуации не стоит ожидать, что конфликт между США и Ираном сойдет на «нет». Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказала арабист, востоковед, советник директора Российского института стратегических исследований Елена Супонина. По ее словам, убийством иранского генерала Касема Сулеймани США нанесли слишком серьезный удар по Ирану. Супонина добавила, что, по ее мнению, в Вашингтоне не учитывают специфику Ближнего Востока, принимая какие-то решения в отношении них