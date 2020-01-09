Причиной вспышки вирусной пневмонии в китайском городе Ухань стал новый вид коронавируса.

Об этом сообщает телевидение Китая со ссылкой на лабораторные исследования. По состоянию на 5 января в городе выявлено 59 случаев заболевания, семь человек находятся в тяжелом состоянии. Под наблюдением медиков еще 163 человека. Летальных случаев не зафиксировано.