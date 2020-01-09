Принц Гарри с женой Меган сложат с себя основные обязанности, связанные с королевской семьей.

Они будут стремиться к финансовой независимости. Об этом герцог и герцогиня Сассекские сообщили в своем в «Инстаграме». Они рассказали также, что планируют жить на два дома — в Британии и Северной Америке, продолжая «оказывать полноценную поддержку» королеве Елизавете Второй. Как отмечает BBC, супруги не сообщали о своем решении ни королеве, ни другим членам семьи и «разочаровали» Букингемский дворец. «Таймс» замечает в связи с этим, что намерение принца Гарри и Меган Маркл жить то в Великобритании, то в Северной Америке является беспрецедентным для членов монаршей семьи.