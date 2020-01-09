Суд в Москве сегодня рассмотрит вопрос о продлении домашнего ареста Майклу Калви.

Основателю инвестиционного фонда Baring Vostok могут оставить прежнюю меру пресечения до середины февраля. По крайней мере, с таким ходатайством выступил СК К этому сроку пройдет год с момента задержания Калви. Он обвиняется в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». Сам Майкл Калви свою вину отрицает.