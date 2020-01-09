СовБез ООН сегодня проведет заседание по ситуации на Ближнем Востоке.

Обстановка в регионе резко обострилась после убийства американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани Тегеран ответил на это ракетными ударами по базам США в Ираке. При этом глава МИД Ирана Джавад Зариф на сегодняшнем заседании Совбеза в Нью-Йорке может отсутствовать. По сведениям Reuters, Вашингтон отказал дипломату в визе. В Госдепе это не подтверждают, но и не опровергают.