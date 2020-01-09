Иран в полной мере отомстил за убийство генерала Сулеймани.

Страна не будет начинать новых военных действий в случае отсутствия агрессии со стороны США. Об этом ТАСС заявил постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи. Комментируя последнее выступление Дональда Трампа, иранский постпред сказал, что все действия Тегерана были пропорциональны убийству Сулеймани.