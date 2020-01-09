Дональд Трамп объявил о новых санкциях против Ирана.

Накануне президент США выступил с обращением к нации в связи с атаками Ирана на американские военные базы в Ираке. Трамп подчеркнул, что в результате атак никто не пострадал и что ущерб, нанесенный базам, был минимален. По словам президента США, «Иран, похоже, решил отступить, и это хорошо для всего мира». Говоря о новых ограничениях против Ирана, Трамп не уточнил, какими они будут.
2020-01-09T04:12:00+03:00
2020-01-09T05:04:08+03:00
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04:12, 09 января 2020
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