Дональд Трамп объявил о новых санкциях против Ирана.

Накануне президент США выступил с обращением к нации в связи с атаками Ирана на американские военные базы в Ираке. Трамп подчеркнул, что в результате атак никто не пострадал и что ущерб, нанесенный базам, был минимален. По словам президента США, «Иран, похоже, решил отступить, и это хорошо для всего мира». Говоря о новых ограничениях против Ирана, Трамп не уточнил, какими они будут.