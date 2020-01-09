Освобождены двое россиян, похищенных с нефтяного судна MV AMBIKA.

Как сообщает посольство России в Абудже, в ближайшее время они вернутся на родину, судно было захвачено в ночь на 3 января в дельте реки Нигер. Пираты взяли в заложники трех членов экипажа — двоих россиян и одного индуса. Как уточняет радио «Говорит Москва», моряков освободили в ходе спецоперации, а одного из пиратов арестовали.