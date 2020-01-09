Правительство нацсогласия в Триполи поддержит любой политический процесс в Ливии.

Об этом говорится в коммюнике по совместному заявлению президентов России и Турции. Владимир Путин и Тайип Эрдоган по итогам переговоров в Стамбуле, в частности, призвали все стороны ливийского конфликта прекратить боевые действия с 00 часов 12 января. Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара на призыв пока не ответила.
2020-01-09T04:10:00+03:00
2020-01-09T04:11:08+03:00
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04:10, 09 января 2020
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