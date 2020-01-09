Общемировой уровень расходов на оборону в 2019 году превысил 1,8 трлн долл.

Об этом сообщается в отчете информационно-аналитического агентства «Джейнс», на который ссылается ТАСС. По мнению экспертов агентства, такой результат во многом вызван ростом оборонных расходов стран Европы. По расчетам Jane's, на протяжении следующих десяти лет ежегодный рост общемировых оборонных расходов составит 1,5-2%".