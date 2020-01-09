Общемировой уровень расходов на оборону в 2019 году превысил 1,8 трлн долл.

Об этом сообщается в отчете информационно-аналитического агентства «Джейнс», на который ссылается ТАСС. По мнению экспертов агентства, такой результат во многом вызван ростом оборонных расходов стран Европы. По расчетам Jane's, на протяжении следующих десяти лет ежегодный рост общемировых оборонных расходов составит 1,5-2%".
2020-01-09T04:09:00+03:00
2020-01-09T04:09:58+03:00
https://echo.msk.ru/news/2567905-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
04:09, 09 января 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Декабристы — преступники или герои При советской власти декабристы были хорошие, а царь плохой. Теперь наоборот. В фильме «Союз спасения» члены тайных обществ скорее преступники, нежели герои. Нас убеждают, что надо излечиться от либерализма; если бы декабристы победили, то началась бы многолетняя гражданская война…
Иранский кризис После того как было совершено нападение, агрессивные действия в отношении американского посольства, можно было сразу принять заявление с осуждением. Почему-то Вашингтон придержал работу над этим документом до того момента, пока не был нанесен ими же удар по аэропорту Багдада…