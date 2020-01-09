Иран отказался отдавать Boeing «черные ящики» разбившегося украинского самолета.

Не получат их и власти США. Об этом сообщает агентство Mehr со ссылкой на главу Управления гражданской авиации Ирана Али Абед-заде. Он напомнил, что в соответствии с правилами Международной организации гражданской авиации, бортовые самописцы должны быть изучены в стране, где произошла катастрофа. Между тем, Украина направит в Тегеран для расследования представителей СБУ и МО. В результате крушение Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» погибли 176 человек из семи стран, в том числе 11 украинцев. Больше всего среди пассажиров было граждан Ирана и Канады. Власти Ирана настаивают на версии о пожаре в двигателе.
2020-01-09T04:07:00+03:00
2020-01-09T04:08:47+03:00
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04:07, 09 января 2020
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