Иран отказался отдавать Boeing «черные ящики» разбившегося украинского самолета.

Не получат их и власти США. Об этом сообщает агентство Mehr со ссылкой на главу Управления гражданской авиации Ирана Али Абед-заде. Он напомнил, что в соответствии с правилами Международной организации гражданской авиации, бортовые самописцы должны быть изучены в стране, где произошла катастрофа. Между тем, Украина направит в Тегеран для расследования представителей СБУ и МО. В результате крушение Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» погибли 176 человек из семи стран, в том числе 11 украинцев. Больше всего среди пассажиров было граждан Ирана и Канады. Власти Ирана настаивают на версии о пожаре в двигателе.