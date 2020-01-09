Сегодня в Иране день траура.

Он объявлен по жертвам крушения украинского Boeing 737 и давки во время похорон Касема Сулеймани. 7 января в ходе церемонии прощания с убитым генералом в городе Керман в погибли более 50 человек, пострадавшими числятся свыше 200-т. На следующий день в аэропорту имени Имама Хомейни разбился украинский самолет, выполнявший рейс в Киев. На борту лайнера находились 177 человек, большинство из них граждане Ирана и Канады.