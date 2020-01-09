США и Иран обменялись сообщениями по деэскалации возникшего между ними конфликта.

По сведениям «Файнэншл таймс», для этого был задействован неофициальный канал. Контакт был осуществлен в ночь на среду при посредничестве Швейцарии. Газета делает вывод, что сделанное ранее Трампом заявление по Ирану свидетельствует о том, что Вашингтон и Тегеран сдают назад от пятидневного балансирования на грани войны.