Иран просит союзные с ним группировки не атаковать объекты и военнослужащих США.

Об этом в эфире Си-би-эс рассказал вице-президент США Майкл Пенс со ссылкой на «воодушевляющие», как он выразился, разведданные. Постпред исламской республики при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил ТАСС, что в Тегеране считают свой ответ на гибель генерала Сулеймани достаточным и новые военные действия предпринимать не намереваются.