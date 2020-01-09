Принц Гарри и Меган Маркл намерены сложить с себя полномочия старших членов британской королевской семьи.

Они также хотят добиться финансовой независимости от монаршего дома Соединенного Королевства. Герцог и герцогиня Сассекские сообщили в своем «Инстаграме», что вместе и их восьмимесячным сыном в будущем будут жить наполовину в Соединенном Королевстве и в Северной Америке. Как отмечает BBC, супруги не сообщали о своем решении ни королеве, ни другим членам семьи и «разочаровали» Букингемский дворец. «Таймс» замечает в связи с этим, что намерение принца Гарри и Меган Маркл жить то в Великобритании, то в Северной Америке является беспрецедентным для членов монаршей семьи.