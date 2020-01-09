Завершено расследование дела против руководства колонии, в которой отбывал наказание Вячеслав Цеповяз.

Как сообщается на сайте СК, экс-начальника колонии и его зама обвиняют, в частности, в незаконном создании в исправительном учреждении облегченных условия отбывания наказания. 2018 году в интернете были опубликованы фотографии Цеповяза, на которых заключенный ест деликатесы и пользуется смартфоном. Вячеслав Цеповяз, фигурант дела «банды Цапков», на счету которой 19 убийств в станице Кущевская, осужден на 20 лет лишения свободы.