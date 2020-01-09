Завершено расследование дела против руководства колонии, в которой отбывал наказание Вячеслав Цеповяз.

Как сообщается на сайте СК, экс-начальника колонии и его зама обвиняют, в частности, в незаконном создании в исправительном учреждении облегченных условия отбывания наказания. 2018 году в интернете были опубликованы фотографии Цеповяза, на которых заключенный ест деликатесы и пользуется смартфоном. Вячеслав Цеповяз, фигурант дела «банды Цапков», на счету которой 19 убийств в станице Кущевская, осужден на 20 лет лишения свободы.
2020-01-09T03:09:00+03:00
2020-01-09T03:10:28+03:00
https://echo.msk.ru/news/2567891-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:09, 09 января 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Декабристы — преступники или герои При советской власти декабристы были хорошие, а царь плохой. Теперь наоборот. В фильме «Союз спасения» члены тайных обществ скорее преступники, нежели герои. Нас убеждают, что надо излечиться от либерализма; если бы декабристы победили, то началась бы многолетняя гражданская война…
Иранский кризис После того как было совершено нападение, агрессивные действия в отношении американского посольства, можно было сразу принять заявление с осуждением. Почему-то Вашингтон придержал работу над этим документом до того момента, пока не был нанесен ими же удар по аэропорту Багдада…