Конгрессмены намерены ограничить полномочия Трампа на войну с Ираном.

Соответствующая резолюция выносится на голосование в Палате представителей. Спике палаты Нэнси Пелоси заявила, что военные действия против Ирана вызывают обеспокоенность, а исполнительная власть не информирует конгресс должным образом. Конгресс по Конституции имеет право разрешать или отказывать президенту в ведении войны, хотя де-факто глава исполнительной власти имеет широкие полномочия на военные операции за рубежом без предварительного согласия конгресса.