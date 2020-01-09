Трамп направил в НАТО просьбу об усилении альянса на Ближнем Востоке.

Об этом говорится в заявлении НАТО, распространенном в Брюсселе после телефонного разговора между президентом США и Йенсом Столтенбергом. Кроме того, альянс отмечает, что «НАТО играет ключевую роль в борьбе с международным терроризмом, в том числе через тренировочные миссии в Ираке и Афганистане.