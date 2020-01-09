Американские военные остаются в состоянии боевой готовности.

Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер. По его словам, в среду по базе Айн-эль-Асад в Ираке было выпущено 11 иранских ракет, еще одна разорвалась в аэропорту Эрбиля. При этом были повреждены площадки размещения техники, тенты и вертолет. В свою очередь, председатель Комитета начальников штабов США Марк Милли утверждает, что целью иранских атак на объекты в Ираке было убийство американских военнослужащих.