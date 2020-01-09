В отсеке шасси самолета из Абиджана, прибывшего в Париж, обнаружено тело 10-летнего мальчика.

Как передает ВВС, лайнер приземлился в аэропорту Руасси — Шарль де Голль утром 8 января. Власти Кот д'Ивуара начали проверку в связи с нарушениями безопасности. По данным СМИ, во Франции неоднократно обнаруживали нелегальных мигрантов, которые пытались добраться до Европы, прячась в различных частях самолетов. Многие из них умирали из-за переохлаждения или травм, полученных в полете Большинство таких случаев происходили на рейсах из Африки.