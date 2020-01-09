В отсеке шасси самолета из Абиджана, прибывшего в Париж, обнаружено тело 10-летнего мальчика.

Как передает ВВС, лайнер приземлился в аэропорту Руасси — Шарль де Голль утром 8 января. Власти Кот д'Ивуара начали проверку в связи с нарушениями безопасности. По данным СМИ, во Франции неоднократно обнаруживали нелегальных мигрантов, которые пытались добраться до Европы, прячась в различных частях самолетов. Многие из них умирали из-за переохлаждения или травм, полученных в полете Большинство таких случаев происходили на рейсах из Африки.
2020-01-09T02:13:00+03:00
2020-01-09T02:15:05+03:00
https://echo.msk.ru/news/2567881-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
02:13, 09 января 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Декабристы — преступники или герои При советской власти декабристы были хорошие, а царь плохой. Теперь наоборот. В фильме «Союз спасения» члены тайных обществ скорее преступники, нежели герои. Нас убеждают, что надо излечиться от либерализма; если бы декабристы победили, то началась бы многолетняя гражданская война…
Иранский кризис После того как было совершено нападение, агрессивные действия в отношении американского посольства, можно было сразу принять заявление с осуждением. Почему-то Вашингтон придержал работу над этим документом до того момента, пока не был нанесен ими же удар по аэропорту Багдада…