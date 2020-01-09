Отключение правительствами ряда стран доступа к интернету нанесли мировой экономике потери в $8 млрд.

Такие выводы на основе собственных исследований публикует компания Top10VPN. По ее данным, 2019 год стал рекордным по количеству таких отключений — 122 в 21 стране. Дороже всего это обошлось Ираку: экономика страны потеряла $2,3 млрд. За ним идут Судан, Индия, Венесуэла и Иран.