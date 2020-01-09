Экс-глава Nissan Карлос Гон сегодня вызван на допрос в ливанскую прокуратуру.

Как передают государственные СМИ Ливана, Генпрокурор Гасан Увейдат намерен выслушать версию бывшего топ-менеджера относительно обвинений, которые выдвинуты против него в Японии. Японские власти освободили Гона из-под стражи под залог до суда, а в конце декабря Гону удалось бежать в Ливан.