Белоруссия и ЕС подписали соглашение об упрощении визового режима.

Стоимость визы в ЕС для жителей Белоруссии уменьшится до 35 евро. Помимо этого, снизится время рассмотрения заявок, а студенты, журналисты и члены официальных делегаций будут подавать меньше документов при оформлении. Впрочем, соглашение должны формально одобрить Европарламент и парламент Белоруссии. С 2017 года граждане стран ЕС могут въезжать на территорию Белоруссии без визы сроком на пять дней.