Полномочия Трампа на применение силы против Ирана могут быт ограничены.

Палата представителей США сегодня проведет голосование по соответствующей резолюции.
2020-01-09T02:04:00+03:00
2020-01-09T02:05:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:04, 09 января 2020
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