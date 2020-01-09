Американские вооруженные силы сохраняют боевую готовность.

Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер. Между тем, постпред Ирана проинформировал ООН о нанесенных американцами ударах и заявил о нежелании Тегерана дальнейшей эскалации конфликта. Как заявил ТАСС постпред исламской республики при ООН Маджид Тахт-Раванчи, в Тегеране считают свой ответ на убийство генерала Сулеймани достаточным.