Церемония вручения «Оскаров» в этом году снова пройдет без ведущего.

Об этом говорится в кратком сообщении, размещенном в «Твиттере» Американской академии киноискусств. Развернутого объяснения на этот счет на сайте академии пока не последовало. В прошлом году одно из главных мероприятий в киномире также прошло без ведущего — впервые за 30 лет. Предстоящая 92-я церемония вручения премии «Оскар» пройдет 9 февраля в Лос-Анджелесе. Номинанты будут оглашены 13 января.