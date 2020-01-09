Во всех районах Нарьян-Мара отключено водоснабжение.

Как сообщили ИФ в горадминистрации, причиной стала утечка на водоводе. Специалисты сейчас определяют место аварии а ночью будут раскапывать трубу, из которой течет вода. В администрации добавили, что в пяти точках города работают колодцы, из которых можно набирать питьевую воду. Власти пока не могут сказать, когда завершатся ремонтные работы.
2020-01-09T01:08:00+03:00
2020-01-09T01:09:44+03:00
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01:08, 09 января 2020
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