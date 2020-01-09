Две ракеты разорвались накануне вечером «зеленой зоне» Багдада.

Здесь расположены посольства и госучреждения Ирака. Как передают арабские телеканалы, Одна из ракет упала на улице недалеко от посольства США, вторая попала в строящееся правительственное здание. Нанесен материальный ущерб, пострадавших нет. В городе сработали сигналы воздушной тревоги, в небе над столицей барражируют американские вертолеты.