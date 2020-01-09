Западные разведслужбы считают техническую неисправность вероятной причиной катастрофы украинского Боинга в Иране

Западные разведслужбы по итогам предварительного расследования считают техническую неисправность вероятной причиной катастрофы украинского Боинга в Иране. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на источник в спецслужбах Канады. По данным собеседника агентства, имеются свидетельства перегрева одного из двигателей самолета. Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» потерпел катастрофу в среду утром после взлета в аэропорту Тегерана. Погибли 176 человек, находившихся на борту.

Среди версий катастрофы, помимо технических неполадок, также называли ошибку экипажа. Вариант теракта посольство Украины в Иране сначала исключило, но затем исправило свое сообщение, убрав все версии.

В авиакомпании сообщили, что экипаж был опытным, а самолету было всего 3,5 года. Последнее плановое техобслуживание он прошел за два дня до крушения и был полностью исправен. Ни о каких проблемах экипаж не сообщал. Украинские специалисты вылетят в Тегеран для расследования причин трагедии. Расшифровкой данных черных ящиков Иран намерен заняться самостоятельно, отказав отдать их Украине, США или компании Боинг.