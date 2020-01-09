Западные разведслужбы по итогам предварительного расследования считают техническую неисправность вероятной причиной катастрофы украинского Боинга в Иране. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на источник в спецслужбах Канады. По данным собеседника агентства, имеются свидетельства перегрева одного из двигателей самолета. Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» потерпел катастрофу в среду утром после взлета в аэропорту Тегерана. Погибли 176 человек, находившихся на борту.
Среди версий катастрофы, помимо технических неполадок, также называли ошибку экипажа. Вариант теракта посольство Украины в Иране сначала исключило, но затем исправило свое сообщение, убрав все версии.
В авиакомпании сообщили, что экипаж был опытным, а самолету было всего 3,5 года. Последнее плановое техобслуживание он прошел за два дня до крушения и был полностью исправен. Ни о каких проблемах экипаж не сообщал. Украинские специалисты вылетят в Тегеран для расследования причин трагедии. Расшифровкой данных черных ящиков Иран намерен заняться самостоятельно, отказав отдать их Украине, США или компании Боинг.
Западные разведслужбы считают техническую неисправность вероятной причиной катастрофы украинского Боинга в Иране
Западные разведслужбы по итогам предварительного расследования считают техническую неисправность вероятной причиной катастрофы украинского Боинга в Иране. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на источник в спецслужбах Канады. По данным собеседника агентства, имеются свидетельства перегрева одного из двигателей самолета. Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» потерпел катастрофу в среду утром после взлета в аэропорту Тегерана. Погибли 176 человек, находившихся на борту.