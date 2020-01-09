Две ракеты упали в зеленой зоне Багдада, где расположены правительственные учреждения и посольства, в том числе американское. Данных об ущербе пока нет. Об этом сообщил РИА Новости источник в органах безопасности. Телеканал al-Mayadeen передает, что в районе слышны сигналы воздушной тревоги. Официальных подтверждений информации об обстреле пока не поступало.