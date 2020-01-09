Трамп заявил об отсутствии жертв среди американского контингента при иранском ударе по базам США в Ираке

Президент Дональд Трамп заявил об отсутствии жертв среди американского контингента и мирного населения при иранском ударе по базам США в Ираке. Незначительный ущерб причинен лишь самим базам. По мнению главы Белого дома, Иран отступил, и это хорошо для всего мира. Во время обращения к нации, сделанном спустя 16 часов после обстрела, американский лидер отметил, что Вашингтон не хочет использовать свою военную мощь, но применит в отношении Ирана экономические санкции.

Глава государства подчеркнул также, что не позволит Тегерану получить ядерное оружие. Он призвал страны-гаранты ядерной сделки, в том числе Россию, от нее отказаться.