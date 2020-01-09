Компания Parlophone объявила о выпуске нового мини-альбома с композициями Дэвида Боуи

Он получил название «Is It Any Wonder». Сегодня был представлен первый трек с пластинки. Это ранее не издававшая версия песни «The Man Who Sold The World». Она была записана во время акустического концерта в Нью-Йорке в 1996-ом году и выпущена в эфире Би-би-си в январе следующего года – в день 50-летия музыканта. Всего в альбоме будет 6 треков, оставшиеся пять поочередно представят в течение полутора месяцев – еженедельно по одной песне. Дэвид Боуи скончался 4 года назад. Сегодня ему исполнилось бы 73 года.
2020-01-09T00:09:00+03:00
2020-01-09T00:23:42+03:00
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00:09, 09 января 2020
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