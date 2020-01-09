Церемония вручения кинопремии «Оскар» внорвь пройдет без ведущего

Об этом говорится в «Твиттере» Американской академии киноискусств. В кратком сообщении также содержится обещание включить в программу «выступления звезд и сюрпризы». На сайте академии пока нет официального заявления на этот счет. В прошлом году это мероприятие впервые за 30 лет прошло без ведущего. Американский комик Кевин Харт вынужден был отказаться от этой чести после прозвучавших в его адрес обвинений в гомофобии.