Запрет на ввоз ряда морепродуктов из Китая вступает в силу с сегодняшнего дня

В Россельхознадзоре заявили, что в КНР не соблюдают всех необходимых правил.

В Россию теперь нельзя ввозить аквакультуры со всех китайских предприятий. Это касается нескольких видов креветок, угря, форели, а также смесей замороженных морепродуктов.

Представитель Россельхознадзора сказал агентству ТАСС, что к такому решению пришли после масштабной инспекции, которую российские специалисты проводили в Китае с 14-ого по 27-ое декабря. Они выявили многочисленные нарушения правил контроля за качеством продукции и за их хранением. Эксперты нашли на предприятиях давно просроченную еду, а также обнаружили в китайской рыбе ртуть, кадмий и мышьяк.

В Россельхознадзоре отметили, что сообщали о всех случаях нарушений властям КНР, но никаких проверок по этому поводу не проводилось.

Также в ведомстве сказали, что ограничения на ввоз морепродуктов из Китая – это временная мера, но сколько она может продлиться там не уточнили.

В этом году это не первые подобные ограничения. На прошлой неделе Россельхознадзор запретил ввоз в страну китайских цитрусовых, поскольку нашел в них вредные карантинные организмы.