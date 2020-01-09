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00:02, 09 января 2020

Совет Безопасности ООН сегодня проведет заседание по ситуации на Ближнем Востоке

Обстановка в регионе резко обострилась после убийства американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани 3 января.

Заседание, на котором, как ожидается, выступит в том числе генсек ООН Антониу Гутерриш, будет посвящено поддержанию международной безопасности. Об этом сообщается на сайте международной организации. Обстановка на Ближнем Востоке максимально обострилась в начале января, когда в Багдаде по приказу президента США был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Тегеран накануне ответил на это ракетными ударами по базам США в Ираке.
При этом представителя иранской стороны, главы МИДа Джавада Зарифа на сегодняшнем заседании Совбеза в Нью-Йорке может не быть. Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что Вашингтон отказал дипломату в выдаче визы. Госсекретарь США Майк Помпео отказался подтвердить или опровергнуть эту информацию. Зариф собирался выступить с трибуны ООН по поводу убийства Сулеймани.

После гибели генерала Иран также объявил об окончательном выходе из «ядерной сделки».



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