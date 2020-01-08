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23:03, 08 января 2020

Экс-глава компании Nissan Карлос Гон вызван завтра на допрос в ливанскую прокуратуру

Он должен разъяснить информацию относительно красного бюллетеня, выпущенного судом в Японии, который обвиняет его в совершении преступлений и требует задержать, сообщило госагентство NNA. Также предполагается, что бывшего топ-менеджера допросят о его посещении Израиля и
встрече с израильскими чиновниками.
Гон в среду извинился перед ливанцами за визит в Израиль в
2008 году и заявил, что был там в рабочей командировке.
В конце декабря Гон бежал в Ливан из Японии, где он находился под подпиской о невыезде в ожидании суда. В Токио его обвиняют в злоупотреблении доверием, фальсификации финансовых отчетов о доходах и мошенничестве. Сам бизнесмен заявил, что стал жертвой заговора менеджеров японской компании, желавших помешать ему осуществить слияние двух автопроизводителей.



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