Демократы в конгрессе США постараются быстро ограничить возможности Дональда Трампа воевать с Ираном

Лидер демократического большинства в палате представителей Стени Хойер заявил о готовности в сжатые сроки провести голосование по проекту соответствующей резолюции.

В воскресенье спикер палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о намерении разработать документ, запрещающий Пентагону вести боевые действия против Ирана без одобрения конгресса дольше 30 дней.

В ходе сегодняшнего выступления в Белом доме Трамп заявил, что пока не выступает за военные меры против Ирана, обстрелявшего американские базы в Ираке, но намерен немедленно ввести против Тегерана санкции.