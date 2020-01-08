Тегеран не хочет эскалации ситуации и войны с США, но будет противостоять любой агрессии в отношении него

Об этом заявил в интервью ТАСС посол Ирана в России Казем Джалали. По его словам, «Иран, в соответствии со статьей 51 Устава ООН, предпринял пропорциональные действия для самозащиты и сделал своей целью базу, откуда была совершена трусливая вооруженная атака против граждан и высокопоставленных должностных лиц страны». Дипломат подчеркнул, что Вашингтон несет ответственность за свои неправомерные действия в ближневосточном регионе и их последствия.

Ситуация вокруг Ирана резко обострилась после удара США в районе аэропорта Багдада в ночь на 3 января, в результате которого погиб командующий силами спецназначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской Касем Сулеймани. В ответ Тегеран прошлой ночью нанес ракетный удар по двум американским базам в Ираке.

Президент США Дональд Трамп, выступая с телеобращением в Белом доме, сообщил, что граждане Соединенных Штатов в результате атаки не пострадали. Он сказал, что Вашингтон не будет использовать для ответа свою военную мощь, но «немедленно введет дополнительные жесткие экономические санкции против иранского режима». При этом Трамп отметил, что Соединенные Штаты готовы к миру с Ираном и надеются, что у Тегерана будут гармоничные отношения со всеми остальными странами.