Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Катаре

Во втором туре он разгромил представителя Казахстана Михаила Кукушкина со счетом 6:4, 6:2. Следующим соперником россиянина станет француз Пьер-Юг Эрбер. Матч пройдет завтра. В октябре прошлого года Рублев стал победителем Кубка Кремля в Москве, в ноябре он помог сборной России выйти в полуфинал Кубка Дэвиса.
2020-01-08T22:34:00+03:00
2020-01-08T22:34:46+03:00
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22:34, 08 января 2020
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