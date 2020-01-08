Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Катаре

Во втором туре он разгромил представителя Казахстана Михаила Кукушкина со счетом 6:4, 6:2. Следующим соперником россиянина станет француз Пьер-Юг Эрбер. Матч пройдет завтра. В октябре прошлого года Рублев стал победителем Кубка Кремля в Москве, в ноябре он помог сборной России выйти в полуфинал Кубка Дэвиса.