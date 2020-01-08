В Нигерии освободили захваченных пиратами российских моряков

Они скоро вернутся на родину, сообщило посольство России в Нигерии. Как уточняет радиостанция «Говорит Москва», моряков освободили в ходе спецоперации, одного из пиратов арестовали.

Судно, которое занимается прокладкой подводных трубопроводов, было захвачено в дельте реки Нигер

в ночь на 3 января. В плену оказались трое моряков – двое россиян и индус. В перестрелке погибли четверо сотрудников спасательной группы ВМС страны.